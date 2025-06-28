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Бунгало с садом в Масарроне, Испания

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1 объект найдено
Бунгало в Масаррон, Испания
Бунгало
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Новые дома всего в 150 метрах от пляжа в Пуэрто-де-Мазаррон Эксклюзивный жилой проект недал…
$360,745
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