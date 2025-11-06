Показать объекты на карте Показать объекты списком
Отели в Maresme, Испания

коммерческая недвижимость
8
1 объект найдено
Превосходный 4* Отель на первой линии моря в Каталонии, Испания в el Masnou, Испания
Превосходный 4* Отель на первой линии моря в Каталонии, Испания
el Masnou, Испания
Число комнат 65
Площадь 6 500 м²
Продажа превосходного 4* Отеля на первой линии моря в Каталонии, Испания, 12 млн €, 6% рента…
$14,06 млн
