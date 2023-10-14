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Земельные участки с бассейном в Марбелья, Испания

1 объект найдено
Земельные участки 6 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Земельные участки 6 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 717 м²
Замечательный участок с проектом, расположенный в Гуадальмина-Баха, престижном жилом районе …
€2,00 млн
Realting.com
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