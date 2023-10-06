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Коммерческая недвижимость с видом на море в Malaga, Испания

Estepona
13
Марбелья
4
5 объектов найдено
Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benalmadena, Испания
Коммерческая с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benalmadena, Испания
Площадь 11 000 м²
Этаж 3/3
Коммерческая Недвижимость в Андалузском Стиле Для Организации Отеля или Спа Коммерческая не…
€8,50 млн
Коммерческая с видом на море, с гаражом, в центре города в Estepona, Испания
Коммерческая с видом на море, с гаражом, в центре города
Estepona, Испания
Площадь 951 м²
Количество этажей 1
Offer Investor 1,500,000€ Эстепона  Общая площадь 951м2, 600м2 под жилую площадь Прода…
€1,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Almogia, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almogia, Испания
Площадь 10 500 м²
ОписаниеПродажа Отеля 4* на Коста дель Соль, 243 номера, 20,5 млн.€, 6% рентабельность! Отел…
€20,50 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Almogia, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Almogia, Испания
Площадь 16 970 м²
ОписаниеПродажа Отеля 4* на первой линии моря в Испании: 228 номеров, 17.770 млн. евро, 6% р…
€17,77 млн
Коммерческая 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Марбелья, Испания
Коммерческая 6 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Площадь 936 м²
Восхитительный бутик-отель расположен на холмах Марбельи, в урбанизации Рио Реал рядом с гол…
€2,00 млн

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