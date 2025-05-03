Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Malaga
  4. Коммерческая
  5. Доходный дом

Доходные дома в Malaga, Испания

коммерческая недвижимость
30
рестораны
3
отели
3
Доходный дом Удалить
Очистить
1 объект найдено
Доходный дом 324 м² в Михас, Испания
Доходный дом 324 м²
Михас, Испания
Площадь 324 м²
Уникальная возможность для инвесторов и застройщиков! Мы представляем перспективный проект …
$554,750
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти