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Отели с видом на горы в Malaga, Испания

коммерческая недвижимость
28
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1 объект найдено
Отель 30 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Малага, Испания
Отель 30 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Малага, Испания
Комнаты 30
Площадь 99 м²
Гостиница на продажу в Periana, с 30 спальня, 15 ванная и характеристики бассейн (Частный), …
€2,75 млн
Realting.com
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