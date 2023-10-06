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Шале с видом на море в Malaga, Испания

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1 объект найдено
Шале 4 спальни с видом на море, с садом, у моря в Марбелья, Испания
Шале 4 спальни с видом на море, с садом, у моря
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Площадь 456 м²
Роскошное поместье на юге Испании, в престижной урбанизации Ла Загалета, совсем недалеко от …
€4,50 млн

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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