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Шале с видом на горы в Malaga, Испания

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1 объект найдено
Шале 3 спальни с балконом, с террасой, в хорошем состоянии в Марбелья, Испания
Шале 3 спальни с балконом, с террасой, в хорошем состоянии
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
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€670,000

Параметры недвижимости в Malaga, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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