Квартиры-студии с гаражом в Малага-Коста-дель-Соль, Испания

1 объект найдено
Студия в Малага, Испания
Студия
Малага, Испания
Площадь 37 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   132 770 гаста & евро;   132 770. [Хабитасьоны: 1 - 1] [Ба…
$132,119
Параметры недвижимости в Малага-Коста-дель-Соль, Испания

с садом
Недорогая
Элитная
