  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Малага-Коста-дель-Соль
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Малага-Коста-дель-Соль, Испания

Малага
10
10 объектов найдено
Студия 3 спальни в Малага, Испания
Студия 3 спальни
Малага, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Захватывающий полуотдельный дом в районе Карлоса Хая в Театиносе. Первый этаж занимает площа…
$535,435
Студия 5 спален в Малага, Испания
Студия 5 спален
Малага, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 447 м²
Building in the Malaga Centro Historico with hidden charm and beauty! Built with traditional…
$2,29 млн
Студия 4 спальни в Малага, Испания
Студия 4 спальни
Малага, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Откройте для себя очарование жизни в самом сердце Малаги! Мы представляем вам этот впечатляю…
$504,906
Студия в Малага, Испания
Студия
Малага, Испания
Площадь 37 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   132 770 гаста & евро;   132 770. [Хабитасьоны: 1 - 1] [Ба…
$132,119
Параметры недвижимости в Малага-Коста-дель-Соль, Испания

