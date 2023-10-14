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Виллы с бассейном в Lower Emporda, Испания

Кастель-Пладжа-де-Аро
14
Sant Antoni
6
Сан-Фелиу-де-Гишольс
4
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 4
Площадь 347 м²
Элегантная вилла с панорамным видом на море расположена в Сан Фелиу де Гишольс, Коста Брава.…
€2,80 млн

Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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