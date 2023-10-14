ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Lower Empordà
Таунхаусы
Таунхаусы возле озера в Lower Emporda, Испания
Кастель-Пладжа-де-Аро
3
Таунхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с гаражом
Торревьеха, Испания
2
1
66 м²
Новые апартаменты в Torrevieja, 2 спальни - AGI115575 2 спальни, 1 ванная комната. Площадь к…
€198,950
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
3
2
229 м²
€386,146
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью, с condition
Elda, Испания
3
151 м²
Потрясающий новый жилой комплекс, расположенный на холме, считающемся Лучшим Гольф-курортом…
€1,04 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Lift, с Home appliances
Comarca de Valencia, Испания
1
1
60 м²
ARIZA BUILDING — это комплекс, состоящий из 10 домов с большими окнами, обеспечивающим…
€154,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
6
644 м²
2
Современная вилла с панорамным видом на море расположена в урбанизации Мас Ноу города Плайя …
€3,55 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2
2
78 м²
1
НОВАЯ ЗАКРЫТАЯ УРБАНИЗАЦИЯ В ТОРРЕВЬЕХЕ ВСЕГО В 700 М ОТ ПЛЯЖАНовый жилой комплекс из 362 кв…
€293,784
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
335 м²
Эта потрясающая вилла находится в 1 км от пляжа. Застроенная площадь в 335 м2, площадь учас…
€1,09 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Валенсия, Испания
3
2
Современные апартаменты в La Zenia, 3 спальни - US6840 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь …
€202,500
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
103 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САНТЬЯГО-ДЕ-ЛА-РИБЕРА~ ~ Новый элитный комплекс из 3 двухэтажных вилл в Сантья…
€243,211
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
3
1
80 м²
3
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Virgen del remedio, располагается на 3 этаже. Общая…
€61,313
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
99 м²
1/1
Продается одноэтажный дом с солярием в урбанизации Ломас в городе Dehesa de Campoamor.Dehes…
€318,665
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
230 м²
2
Представляем современную виллу на берегу Средиземного моря в Кабо Роиг.Двухэтажный дом площа…
€990,850
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL