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Земельные участки с бассейном в Lower Emporda, Испания

5 объектов найдено
Земельные участки с бассейном, с видом на город, с тренажерным залом в Sant Joan de Palamos, Испания
Земельные участки с бассейном, с видом на город, с тренажерным залом
Sant Joan de Palamos, Испания
Земельный участок под строительство дома, Паламос, Коста Брава, Испания. Продается земельны…
€535,000
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с видом на город в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с видом на город
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство площадью 504 м2, с которого открывается вид на…
€420,000
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом в Sant Antoni de Calonge, Испания
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом
Sant Antoni de Calonge, Испания
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Сан Даниэль в пешей доступности до…
€290,000
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом в Lower Emporda, Испания
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом
Lower Emporda, Испания
Продается земельный участок в тихом и зеленом районе Монт-Рас в пешей доступности до моря, м…
€300,000
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество этажей 2
Живописные виды на море, открывающиеся с этих участков, являются визитной карточкой побереж…
€841,000
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