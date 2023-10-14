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Испания
Земельные участки
Lower Empordà
Земельные участки
Земельные участки с видом на море в Lower Emporda, Испания
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9 объектов найдено
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с услугами управляющей компании
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 240 м²
Продаются два смежных земельных участка, с великолепным видом на море, расположенных в урбан…
€185,000
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Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Begur, Испания
350 м²
Великолепная земля, расположенная в Бегуре, между бухтами Айгуафреда и Са Туна. Расположен н…
€105,31 млн
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Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
960 м²
Set of 5 building plots 360m from the bay of “Sa Conca” (S’agaró). Currently there are 3 plo…
€1,15 млн
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Земельные участки с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 600 м²
Фантастический участок с видом на море в эксклюзивной урбанизации Мас Ноу. Площадь 1600м2 по…
€195,000
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Земельные участки с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 800 м²
Участок с великолепным видом на море и залив Паламос в урбанизации Мас Ноу-де-Кастель-Плайя-…
€149,000
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Земельные участки с видом на море, с бассейном, с видом на город
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство площадью 504 м2, с которого открывается вид на…
€420,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство загородного дома в спокойной и утопающей в зел…
€250,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с тренажерным залом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство дома, с которого открывается великолепный вид …
€800,000
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Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2
Живописные виды на море, открывающиеся с этих участков, являются визитной карточкой побереж…
€841,000
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