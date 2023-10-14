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Дома возле озера в Lower Emporda, Испания

Кастель-Пладжа-де-Аро
78
Sant Antoni
25
Сан-Фелиу-де-Гишольс
12
Calonge i Sant Antoni
4
Palafrugell
4
1 объект найдено
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Площадь 587 м²
Количество этажей 4
Эта просторная вилла находится на границе между городами Плайя де Аро и Сан Антони де Калонж…
€1,20 млн

Типы недвижимости в Lower Emporda

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Lower Emporda, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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