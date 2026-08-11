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Таунхаусы с видом на горы в Лос-Кристианос, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус в Арона, Испания
Таунхаус
Арона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Терраса, гараж, вид на горы
$505,010
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