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Таунхаусы с гаражом в Los Cristianos, Испания

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4 объекта найдено
Таунхаус в Arona, Испания
Таунхаус
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…
$619,654
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Таунхаус в Arona, Испания
Таунхаус
Arona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Продается угловой трехэтажный  таунхаус, площадью 135 м². Расположенный в El Camison, на гра…
$453,655
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Таунхаус в Arona, Испания
Таунхаус
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается  трехэтажный  таунхаус, расположенный в El Camison, на границе между городами  Лос…
$511,641
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Таунхаус в Arona, Испания
Таунхаус
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
$297,889
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