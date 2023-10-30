Arona, Испания

от €1,37 млн

234–464 м² 4

Сдача в: 2021

Продажа видовых вилл в элитном комплекс Siam Gardens. www.siamgardens.es Siam Gardens имеет привилегированное расположен на юге острова Тенерифе, в 5ти минутах доступа для наслаждения жизнью “HIGH CLASS”: гольф поля, выходы на яхте, прогулочные набережные с их изумительными закатами и ресторанами, лучшие пляжи острова. торговые центры, парки развлечений, спа-центры и солнечные дни 365 дней в году Локация комплекса на возвышенной местности и особая архитектура стоительства инкрустируют виллы таким образом, что обеспечивает потрясающий панорамный вид на океан, остров Ла Гомера и курортный юг Тенерифе из каждой из вилл как с самой шикарной смотровой площадки. Особый необычайный дизайн из камня и стекла подарит ощущение пространства, когда стерты границы между террасами, пейзажем, воздухом, океаном и внутренней частью дома. Siam Gardens - это комплекс из 24 вилл, в Las Americas, Caldera del Rey. Закрытая территоия, рецепция, сервисы. Виллы 2х типов: 2 этажа (210-250м) и 3 этажа (330м), каждая расположена на своем отдельном участке 400-5100м, нет смежных стен с соседями, у каждой приватный бассейн Infinity, зона барбекю, 3-4 спальни- сьют со своими отдельными террасами и множество авторских стилистических решений. Виллы 3 этажа дополнительно оснащены лифтом. Виллы Siam Gardens - прекрасный выбор как для проживания в атомсфере комфорта класса люкс, так и для инвестирования. Предусмотрены услуги управляющей компании по сдаче в аренду. Цены от 1.365.000 € до 1.782.000 €