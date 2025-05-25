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Дуплексы с гаражом в Los Cristianos, Испания

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
В продаже дуплекс, который располагается в живописной зоне Chayofita, в комплексе La Finca. …
$297,889
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Дуплекс 2 спальни в Arona, Испания
Дуплекс 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
В продаже апартамент-дуплекс в комплексе Parque Tropical, Los Cristianos. На территории комп…
$358,149
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