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Квартиры с бассейном в Los Cristianos, Испания

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11 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Продается апартамент в Castle Harbour в Los Cristianos.  Площадь 65 м2 внутри и 9 м2 террасы…
$259,737
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Квартира 3 спальни в Arona, Испания
Квартира 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
В продаже апартамент в комплексе Vista Hermosa, в зоне Los Cristianos. Апартамент состиот…
$287,683
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 68 м²
В продаже апартамент в комплексе La Finca, в районе Chayofa. Апартамент состоит: 1 спальн…
$173,158
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Продается угловой, полностью отреставрированный апартамент в комплексе Los Tajinastes в само…
$207,132
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
В продаже апартамент, находящийся в комплексе Castle Harbour, Los Cristianos. Квартира ра…
$180,829
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Апартамент с одной спальней в комплексе El Dorado, Las Americas. В хорошем состоянии, в тури…
$164,390
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Квартира 3 спальни в Arona, Испания
Квартира 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Апартамент в комплексе Playa Graciosa,Los Cristianos, состоит из 3 спален, 3 ванных комнат, …
$493,171
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Продается апартамент в комплексе Torres del Sol в Los Cristianos с 1 спальней, 1 ванной комн…
$241,106
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Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
В продаже апартамент, находящийся в комплексе "Las Floritas", Las Americas с видом на океан.…
$201,652
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
В продаже отремонтированный и хорошо меблированный апартамент с одной спальней, гостиной, ку…
$183,021
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
В продаже апартамент, который расположен в туристической зоне El Dorado, Las Americas. На…
$158,911
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