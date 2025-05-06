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Квартиры с садом в Los Cristianos, Испания

однокомнатные
29
двухкомнатные
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5 объектов найдено
Квартира в Arona, Испания
Квартира
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Первая линия от пляжа! Предлагаем на продажу апартамент типа "студио" в комплексе "Comodoro"…
$305,707
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Пентхаус в Arona, Испания
Пентхаус
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Продается прекрасная квартира-пентхаус в великолепном жилом комплексе "Vista Hermosa", Los C…
$486,866
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Квартира 2 спальни в Arona, Испания
Квартира 2 спальни
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Предлагаем на продажу этот уютный двухкомнатный дуплекс в центре комплекса Parque Tropical 2…
$469,882
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Квартира 3 спальни в Arona, Испания
Квартира 3 спальни
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
В продаже апартамент в комплексе Vista Hermosa, в зоне Los Cristianos. Апартамент состиот…
$287,683
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 68 м²
В продаже апартамент в комплексе La Finca, в районе Chayofa. Апартамент состоит: 1 спальн…
$173,158
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