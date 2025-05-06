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Квартиры с гаражом в Los Cristianos, Испания

однокомнатные
29
двухкомнатные
10
трехкомнатные
5
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
В продаже апартамент с одной комнатой в зоне Los Cristianos, комплексе La Chunga. Апартам…
$230,147
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Квартира 1 спальня в Arona, Испания
Квартира 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 68 м²
В продаже апартамент в комплексе La Finca, в районе Chayofa. Апартамент состоит: 1 спальн…
$173,158
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