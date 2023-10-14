Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Los Alcazares
  5. Виллы

Виллы с видом на море в Los Alcazares, Испания

Вилла В архив
Очистить
9 объектов найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Вилла с частным бассейном в Лос-Алькасарес, Мурсия Последний дом, доступный в этом роскошном…
€325,000
Вилла 2 спальни с террасой, у моря, с солярием в Los Alcazares, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, у моря, с солярием
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
€139,950
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Отдельный дом в Los Alcazares - Mar Menor. Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метра…
€225,900
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с подсобным помещением в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с подсобным помещением
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Отдельный дом в Los Alcazares - Mar Menor. Роскошные виллы в Лос Алькасарес. Они состоят из …
€610,000
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
€189,900
Вилла 1 спальня с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Los Alcazares, Испания
Вилла 1 спальня с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Los Alcazares, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
€109,900
Вилла 2 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Los Alcazares, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
€148,900
Вилла 2 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Los Alcazares, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
€215,900
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Вилла в современном стиле. 3 спальни, одна из них с собственной ванной комнатой, расположен…
€369,000
Realting.com
Перейти