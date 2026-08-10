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Виллы на берегу моря в Лос-Алькасарес, Испания

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8 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Современная вилла с частным бассейном, большой террасой, садовой парковкой и потрясающим вид…
$673,159
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Фантастическая современная вилла с частным бассейном, террасой на крыше, красивыми видами на…
$497,119
НДС
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Потрясающая современная вилла с частным бассейном, красивым видом на море и просторной терра…
$638,417
НДС
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Вилла 5 комнат в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 5 комнат
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Великолепная вилла с частным бассейном, большой террасой, садом, подвалом и потрясающим видо…
$648,191
НДС
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Очаровательная современная вилла с частным бассейном, террасой на крыше и потрясающим видом …
$526,781
НДС
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
Виллы с 3 спальнями на первой береговой линии в Лос-Алькасаресе с потрясающим видом на море …
$1,62 млн
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Вилла 5 комнат в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 5 комнат
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 409 м²
Эксклюзивная вилла с большой террасой на крыше, панорамным видом на море и гольф, подвалом и…
$830,374
НДС
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Вилла 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Уютная современная вилла с частным бассейном, потрясающими видами на море и террасой на крыш…
$568,644
НДС
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