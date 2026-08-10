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Виллы возле озера в Лос-Алькасарес, Испания

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 5 комнат
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Великолепная вилла с частным бассейном, большой террасой, садом, подвалом и потрясающим видо…
$648,191
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Вилла 7 комнат в Лос-Алькасарес, Испания
Вилла 7 комнат
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
Количество этажей 1
Фантастическая огромная вилла с большой террасой, просторным садом и частным бассейном, расп…
$518,965
НДС
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Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
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