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Виллы с садом в Los Alcazares, Испания

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11 объектов найдено
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Комфортабельная вилла в Villamartin, 3 спальни, 152 м2 - IV5980 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$375,324
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Стильные виллы с 3 спальнями Новый проект Blue Swing, состоящий из 10 стильных современных …
$672,751
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 99 m2.Plot size: 350 m2.Terrace: 40 m2, solarium: 36 m2.New Bui…
$243,270
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Красивая вилла в современном стиле в Лос Алькасарес! Тихое место для отдыха и проживания кру…
$411,017
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Дом в Лос-Алькасарес, к пляжу 1000 м - SGN8682 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 8…
$234,198
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Красивый дом в Лос-Алькасарес, до пляжа 1000 м - SGN8681 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
$211,418
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новый дом в Вильямартине, Коста Бланка, Испания - IV119135 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площ…
$318,917
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 152 m2.Plot size: 257 m2.Solarium: 76 m2.Energy efficiency clas…
$374,262
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комфортабельная вилла в Лос-Алькасарес, спальни 3, 94 м2 - спальни SGN117115 3, ванные комна…
$252,638
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Красивая вилла у моря в Лос-Алькасарес, Коста Калида - SGN8680 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$205,994
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Красивая вилла в Лос-Алькасарес, 3 спальни, 94 м2 - SGN2002 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ков…
$245,045
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