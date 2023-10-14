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Таунхаусы с видом на море в Los Alcazares, Испания

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам современный компактный таунхаус, расположенный в городе Лос Алкасарес, у Мар …
€320,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
€320,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Таунхаусы в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Дома с 3 спальнями и 2 ванными ком…
€250,000
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