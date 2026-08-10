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Таунхаусы у моря в Лос-Алькасарес, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус в Лос-Алькасарес, Испания
Таунхаус
Лос-Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Таунхаус с 3 спальнями, видом на море и гаражом. Великолепный таунхаус всего в нескольких ме…
$367,389
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