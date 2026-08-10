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Пентхаусы около гольф-клуба в Лос-Алькасарес, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 3/3
Фантастический пентхаус на переднем пляже с общим бассейном и видом на озеро в роскошном зак…
$577,318
НДС
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