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Дома с видом на море в Los Alcazares, Испания

виллы
58
таунхаусы
12
18 объектов найдено
Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Дом от застройщика в районе La Serena Golf, Los Alcázeres Вилла площадью 108 кв.м. состоит …
€425,000
Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Дом от застройщика в районе La Serena Golf, Los AlcázeresВилла площадью 108 кв.м. состоит из…
€399,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Предлагаем вам современный компактный таунхаус, расположенный в городе Лос Алкасарес, у Мар …
€320,000
Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Представляем новую современную виллу в городе Лос Алькасарес.Вилла площадью 110 кв. м, с тре…
€425,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Вилла с частным бассейном в Лос-Алькасарес, Мурсия Последний дом, доступный в этом роскошном…
€325,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
€320,000
Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Новая вилла Jade в Лос Алькасаресе.Общая площадь дома 194 кв. м., имеет три спальни, три ван…
€548,021
Вилла 2 спальни с террасой, у моря, с солярием в Los Alcazares, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, у моря, с солярием
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
€139,950
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Отдельный дом в Los Alcazares - Mar Menor. Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метра…
€225,900
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с подсобным помещением в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с подсобным помещением
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Отдельный дом в Los Alcazares - Mar Menor. Роскошные виллы в Лос Алькасарес. Они состоят из …
€610,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами в Los Alcazares, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Таунхаусы в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Дома с 3 спальнями и 2 ванными ком…
€250,000
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
€189,900
Вилла 1 спальня с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Los Alcazares, Испания
Вилла 1 спальня с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Los Alcazares, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
€109,900
Вилла 2 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Los Alcazares, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
€215,900
Вилла 2 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Los Alcazares, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Впечатляющая одноэтажная вилла в нескольких метрах от пляжа в Лос Алькасарес. Рядом с услуг…
€148,900
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в Los Alcazares, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Вилла в современном стиле. 3 спальни, одна из них с собственной ванной комнатой, расположен…
€369,000
Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
В продаже вилла в Лос-Алькасарес.Вилла состоит из двух этажей и солярия на крыше. Дом с трем…
€564,000
Дом 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Дом 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Просторная светлая гостиная, встроенная американская кухня,3 спальни, 2 ванных комнаты. Обща…
€334,000
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