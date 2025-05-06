Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Los Alcazares
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Продажа домов с гаражом в Los Alcazares, Испания

виллы
91
бунгало
10
таунхаусы
14
16 объектов найдено
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Комфортабельная вилла в Villamartin, 3 спальни, 152 м2 - IV5980 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$375,324
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Роскошная вилла недалеко от моря в Лос-Алькасарес, Коста-Калида, Испания - DS8138 3 спальни,…
$661,698
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Villa with private pool in Los Alcázares, Murcia Last home available in this luxurious resid…
$354,397
Оставить заявку
Дуплекс 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Дуплекс 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Новая вилла в Los Alcázares, 3 спальни, 88 м2 - SGN8678 3 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
$151,811
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Semi-detached villas in Los Alcázares, Murcia A luxury complex consisting of 4 houses with p…
$356,251
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Красивый дом в Лос-Алькасарес, до пляжа 1000 м - SGN8681 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
$211,418
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новый дом в Вильямартине, Коста Бланка, Испания - IV119135 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площ…
$318,917
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Villas for sale in San Fulgencio, Alicante, Costa Blanca The residential is located in LA MA…
$348,836
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 152 m2.Plot size: 257 m2.Solarium: 76 m2.Energy efficiency clas…
$374,262
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комфортабельная вилла в Лос-Алькасарес, спальни 3, 94 м2 - спальни SGN117115 3, ванные комна…
$252,638
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Роскошный дом класса в Лос-Алькасарес - спальни DS119736 3, ванные комнаты 3. Площадь ковров…
$736,546
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Красивый дом у моря в Лос-Алькасарес, Коста Калида - DS2164 3 спальни, 3 ванные комнаты. Пло…
$710,512
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Villas for sale in San Fulgencio, Alicante, Costa Blanca The residential is located in LA MA…
$425,168
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Красивая вилла у моря в Лос-Алькасарес, Коста Калида - SGN8680 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$205,994
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 173 м²
Красивая вилла в Лос-Алькасарес, 4 спальни, 173 м2 - DS118088 4 спальни, 4 ванные комнаты. К…
$688,817
Оставить заявку
Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Красивая вилла в Лос-Алькасарес, 3 спальни, 94 м2 - SGN2002 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ков…
$245,045
Оставить заявку
Realting.com
Перейти