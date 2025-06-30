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Бунгало с садом в Los Alcazares, Испания

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3 объекта найдено
Бунгало в Los Alcazares, Испания
Бунгало
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эксклюзивные виллы и бунгало на Коста Калида - дизайн, комфорт и привилегированное местополо…
$372,009
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Бунгало в Los Alcazares, Испания
Бунгало
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новый жилой комплекс в Лос-Алькасаресе рядом с гольф-клубом Serena Golf и пляжем Мар Менор …
$359,221
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Бунгало в Los Alcazares, Испания
Бунгало
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Новый жилой комплекс в Лос-Алькасаресе рядом с гольф-клубом Serena Golf и пляжем Мар Менор …
$335,971
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