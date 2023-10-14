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Квартиры с видом на море в Los Alcazares, Испания

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 2/3
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€217,000
Квартира 3 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 3/3
Новый современный пентхаус в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf, Los …
€319,000
Квартира 2 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€259,000
Квартира 2 спальни у моря в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Los Alcazares, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Апартаменты в современном стиле в закрытом комплексе от застройщика в районе La Serena Golf,…
€209,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
€129,900
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