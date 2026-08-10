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Квартиры на берегу моря в Лос-Алькасарес, Испания

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12 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 2/2
Великолепный пентхаус с просторной частной террасой на крыше, потрясающим видом на море и об…
$430,100
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Квартира 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/3
Великолепная квартира на среднем этаже с общим бассейном, большой террасой, кладовой и парко…
$338,590
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Квартира 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
Уютная квартира на среднем этаже с частной террасой, потрясающим видом на море и доступом к …
$331,688
НДС
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Стильные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем и полем для гольфа в Лос-Алькасаресе, Кос…
$445,600
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Квартира 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Стильные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем и полем для гольфа в Лос-Алькасаресе, Кос…
$302,780
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Квартира 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Большая квартира на среднем этаже с частной террасой, красивым видом на море и выходом к общ…
$393,967
НДС
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Квартира 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Стильные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем и полем для гольфа в Лос-Алькасаресе, Кос…
$374,938
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Пентхаус 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Стильные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем и полем для гольфа в Лос-Алькасаресе, Кос…
$479,217
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Пентхаус 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Этаж 4/4
Пентхаус для туристов, готовый к ключу, с частной террасой на крыше и потрясающим видом на м…
$478,349
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Стильные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем и полем для гольфа в Лос-Алькасаресе, Кос…
$371,334
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Пентхаус 4 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 3/3
Фантастический пентхаус на переднем пляже с общим бассейном и видом на озеро в роскошном зак…
$577,318
НДС
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Квартира 3 комнаты в Лос-Алькасарес, Испания
Квартира 3 комнаты
Лос-Алькасарес, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Стильные квартиры с 2 и 3 спальнями рядом с пляжем и полем для гольфа в Лос-Алькасаресе, Кос…
$314,205
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