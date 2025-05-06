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Квартиры около гольф-клуба в Los Alcazares, Испания

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8 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
В частном комплексе будет 87 современных и просторных квартир, 3 жилых корпуса, большая зеле…
$230,399
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
$128,705
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Красивые апартаменты в средиземноморском стиле, состоящие из двух спален, двух ванных комнат…
$171,184
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Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ И ПЕНТХАУСЫ В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС 11 недавно построенных квартир с общим бассейном…
$226,092
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Apartments in Los Alcazares, Costa Calida The quiet residence is made up of 32 apartments wi…
$227,905
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Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Квартира в Лос-Алькасарес с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, кухней, открытой для гостиной,…
$213,485
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Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Apartments in Los Alcazares, Costa Calida The quiet residence is made up of 32 apartments wi…
$358,759
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Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Villas for sale in Los Alcazares, Costa Calida The quiet residence is made up of 32 apartmen…
$565,945
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