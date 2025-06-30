Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Los Alcazares
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Los Alcazares, Испания

пентхаусы
23
двухкомнатные
80
трехкомнатные
103
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Новый жилой комплекс в Лос-Алькасаресе рядом с гольф-клубом Serena Golf и пляжем Мар Менор …
$359,221
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛОС АЛЬКАСАРЕС Новый жилой комплекс состоит из 32 квартир и пентхау…
$312,720
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новый жилой комплекс в Лос-Алькасаресе рядом с гольф-клубом Serena Golf и пляжем Мар Менор …
$359,221
Оставить заявку
TekceTekce
Квартира 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС РЯДОМ С ЛА СЕРЕНА ГОЛЬФ, ЛОС АЛЬКАСАРЕС Этот удивительный комплекс буд…
$313,883
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Туристические апартаменты с лицензией на аренду в Лос Нарехос, Лос Алькасарес Первоклассное…
$377,705
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Los Alcazares, Испания
Квартира 3 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС РЯДОМ С ЛА СЕРЕНА ГОЛЬФ, ЛОС АЛЬКАСАРЕС Этот удивительный комплекс буд…
$395,260
Оставить заявку
Realting.com
Перейти