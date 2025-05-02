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Виллы на берегу моря во Льорете-де-Маре, Испания

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6 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Canyelles, Испания
Вилла 5 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ В МОНТГОДЕ, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эта красивая роскошная вилла была по…
$1,41 млн
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Вилла 5 комнат в Serra Brava, Испания
Вилла 5 комнат
Serra Brava, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 877 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот…
$1,50 млн
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Вилла 9 комнат в Serra Brava, Испания
Вилла 9 комнат
Serra Brava, Испания
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С ДВОЙНЫМ УЧАСТКОМ И КРАСИВЫМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ГОРЫ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  …
$694,566
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Вилла 7 комнат в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 7 комнат
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДОМ В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ СТИЛЕ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ  Этот сказочный дом…
$1,03 млн
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Вилла 6 комнат в Canyelles, Испания
Вилла 6 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ГОРОДЕ ЛЬОРЕТ-ДЕ-…
$1,93 млн
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Вилла 8 комнат в Serra Brava, Испания
Вилла 8 комнат
Serra Brava, Испания
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 474 м²
Количество этажей 2
ЧУДЕСНЫЙ ДОМ С ПОТРЯСАЮЩИМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Это…
$570,653
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