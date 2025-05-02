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Виллы с видом на горы во Льорете-де-Маре, Испания

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Serra Brava, Испания
Вилла 8 комнат
Serra Brava, Испания
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 474 м²
Количество этажей 2
ЧУДЕСНЫЙ ДОМ С ПОТРЯСАЮЩИМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Это…
$570,653
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