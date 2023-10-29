ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Льорет-де-Мар
Бунгало
Бунгало в Льорет-де-Мар, Испания
Бунгало
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 6 спален с кондиционером
Коста-дель-Гарраф, Испания
6
4
388 м²
Дом в нескольких минутах ходьбы от моря в районе Playa города Кастельдефельс на побер…
€2,12 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Mazarron, Испания
4
3
138 м²
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл с частным бассейном, со…
€416,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Испания
3
274 м²
Современные двухуровневые апартаменты новой постройки на продажу в Бенитачеле (между Хавеей …
€458,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2
2
160 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФИНЕСТРАТЕ~ ~ Новый жилой комплекс из бунгало, таунхаусов и угловых в…
€304,143
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
el Campello, Испания
4
4
466 м²
РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ПЛЯЖА. САН-ХУАН. На выбор виллы 527 м2 …
€1,80 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с condition, с tech
Catarroja, Испания
2
2
86 м²
Referencia: 508 Хорошая отремонтированная квартира расположенная на улице Перис-и-Валеро, н…
€262,353
Рекомендовать
Вилла 8 спален
Марбелья, Испания
8
8
On the front line of Santa Maria Golf course, Elviria, is for sale this villa totally refurb…
€3,79 млн
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с садом, с холодильником, с плитой
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
3
2
92 м²
Бунгало с частным бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас - AGI115741 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
€279,950
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка
Antequera, Испания
4
3
227 м²
2
Роскошные Двухуровневые Апартаменты с Частными Бассейнами в Престижном Месте Марбельи Роскош…
€1,06 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
3
2
96 м²
Квартиры с 2 и 3 Спальнями на Эксклюзивном Курорте в Ла-Манга, Коста-Калида Ультрасовременны…
€377,666
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Гуардамар, Испания
2
2
127 м²
Гвардамар-дель-Сегура – это очень уютный городок на побережье Коста-Бланка. Он славится свои…
€246,669
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с холодильником
Рохалес, Испания
3
3
164 м²
Дуплекс в Сьюдад Кесада, Испания - ER7098 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая площадь: 151…
€332,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL