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Квартиры на берегу моря во Льорете-де-Маре, Испания

трехкомнатные
5
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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Canyelles, Испания
Квартира 5 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА С ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эта красивая квартира …
$858,697
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Квартира в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира
Льорет-де-Мар, Испания
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Три коммерческих помещения с коммерческой ресторанной деятельностью в Льорет-де-Мар располож…
$1,23 млн
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