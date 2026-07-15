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Дуплексы в Llevant, Испания

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Capdepera, Испания
Дуплекс 3 спальни
Capdepera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Talaies de Canyamel by TM расположен в Каньямель (Капдепера), всего в 150 метрах от Platges …
$1,04 млн
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Параметры недвижимости в Llevant, Испания

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