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Коммерческая недвижимость во Льейде, Испания

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 250 м² в Martinet, Испания
Коммерческое помещение 1 250 м²
Martinet, Испания
Количество спален 20
Площадь 1 250 м²
Шестиэтажная современная гостиница, расположена в регионе CERDANYA (провинция Каталония, Исп…
$3,19 млн
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Ресторан, кафе 139 м² в els Plans de Sio, Испания
Ресторан, кафе 139 м²
els Plans de Sio, Испания
Площадь 139 м²
В продаже угловое коммерческое помещение в жилом районе Хостафранкс. Объект расположен на це…
$873,172
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Агентство
Decart Property Investments
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