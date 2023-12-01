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Шале в Лерида, Испания

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1 объект найдено
Шале 10 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Sant Guim de Freixenet, Испания
Шале 10 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Sant Guim de Freixenet, Испания
Количество спален 10
Площадь 539 м²
Прекрасный особняк на Канарских островах, Гуим. Находится в туристической деревне в самом ц…
€1,10 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Лерида, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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