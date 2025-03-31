Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Las Rozas de Madrid
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Las Rozas de Madrid, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Коммерческое помещение 72 м² в Montecorto, Испания
Коммерческое помещение 72 м²
Montecorto, Испания
Площадь 72 м²
Местный для продажи в центре Монтекорто, который находится менее чем в 20 минутах от Ронды. …
$174,008
Оставить заявку
Доходный дом 324 м² в Mijas, Испания
Доходный дом 324 м²
Mijas, Испания
Площадь 324 м²
Уникальная возможность для инвесторов и застройщиков! Мы представляем перспективный проект …
$532,899
Оставить заявку
Магазин 400 м² в Испания
Магазин 400 м²
Испания
Площадь 400 м²
В продаже коммерческое помещение в Барселоне.Окружение: жилая зона центрального района;площа…
$1,47 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Decart Property Investments
Языки общения
Русский, Español
Коммерческое помещение 522 м² в Comarca de Valencia, Испания
Коммерческое помещение 522 м²
Comarca de Valencia, Испания
Площадь 522 м²
ЗАБРОНИРОВАННЫЙ/ЗАБРОНИРОВАННАЯ - Возможность для инвесторов в центре Валенсии. Продается зд…
$673,789
Оставить заявку
Офис 279 м² в Аликанте, Испания
Офис 279 м²
Аликанте, Испания
Площадь 279 м²
Непревзойденное местоположение, коммерческий офис на продажу, расположенный в самом символич…
$332,282
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Коммерческое помещение в Торревьеха, Испания
Коммерческое помещение
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Продается готовый бизнес - ресторан, расположенный на первой линии пляжа в одном из лучших р…
$830,419
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Коммерческое помещение 74 м² в Sant Joan d Alacant, Испания
Коммерческое помещение 74 м²
Sant Joan d Alacant, Испания
Площадь 74 м²
Отличные коммерческие помещения в аренду, расположенные в лучшем районе Сант Джоан Д'Алакант…
$127,202
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Ресторан, кафе 88 м² в Lower Emporda, Испания
Ресторан, кафе 88 м²
Lower Emporda, Испания
Площадь 88 м²
В продаже коммерческое помещение с арендатором в центральном районе Барселоны.Окружение:жила…
$596,950
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Decart Property Investments
Языки общения
Русский, Español
Коммерческое помещение в Дения, Испания
Коммерческое помещение
Дения, Испания
Число комнат 12
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Финка с роскошной виллой и двумя таунхаусами на продажу. Главная вилла 440 метров и каждый т…
$995,395
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Коммерческое помещение 24 м² в Аликанте, Испания
Коммерческое помещение 24 м²
Аликанте, Испания
Площадь 24 м²
Надоело ездить по кругу или арендовать гаражное место? У нас есть эта замечательная складска…
$48,889
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Офис 185 м² в Валенсия, Испания
Офис 185 м²
Валенсия, Испания
Площадь 185 м²
Офис 185 м.кв. расположен в жилом районе в университетской зоне! Высокий трафик! Отличное т…
$245,642
Оставить заявку
Производство 961 м² в Испания
Производство 961 м²
Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 961 м²
Local with three floors and passing terrace. It is very bright with a full glass facade wit…
$1,68 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов