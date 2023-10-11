Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Лас-Пальмас

Жильё с видом на горы в Лас-Пальмас, Испания

дома
5
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Acequion, располагается на 2 этаже. Общая площадь…
€100,857
Квартира 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 4/5
Современные апартаменты в новом закрытом комплексе в Ориуэла КостаКвартира расположена в кра…
€309,127
Вилла 2 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods в Рохалес, Испания
Вилла 2 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods
Рохалес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€233,488
Вилла 7 спален в Бенидорм, Испания
Вилла 7 спален
Бенидорм, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Отдельная вилла в Бенидорме с хорошим расположением и рядом со всеми услугами, парком для вс…
€680,844
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продается просторная квартира недалеко от Плайя - дель-Кура в Торревьехе с патио и гаражом. …
€142,137
Квартира 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Новая квартира на нижнем этаже в Пунта Приме, Торревьеха.Квартира состоит из 3 спален, 2 ва…
€339,596
Таунхаус 3 спальни в Union Hill-Novelty Hill, США
Таунхаус 3 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Уникальный бутик-комплекс, состоящий из 6 современных таунхаусов, расположенных рядом…
€461,308
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с лифтом
Провинция Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Комфортабельные апартаменты рядом с морем в Гран Алакант, Коста Бланка - NR117388 3 спальни,…
€309,248
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Manilva, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Manilva, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 2-мя и 3-мя Спальнями по Доступным Ценам В Манильве, Недалеко от Пляжа Этот новый…
€251,748
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, у моря в Sant Joan d Alacant, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Апартамент / Квартира в El Campello. Квартиры в El Campello с солнечными террасами. Рядом с …
€146,142
Вилла 3 спальни с парковкой, с парком, с личным бассейном в Валенсия, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с парком, с личным бассейном
Валенсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Красивый дом в La Zenia, площадь 260 м2 - IM116757 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая пло…
€463,673
Квартира 2 спальни с парковкой, с кладовой, с общественным бассейном в Валенсия, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с кладовой, с общественным бассейном
Валенсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Элитные Новые Квартиры в Вильямартине, Испания - TRI1110142 2 спальни, 2 ванные комнаты. Пло…
€194,527

Параметры недвижимости в Лас-Пальмас, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти