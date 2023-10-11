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Отели с видом на море в Лас-Пальмас, Испания

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2 объекта найдено
Отель с видом на море, с бассейном, с тренажерным залом в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Отель с видом на море, с бассейном, с тренажерным залом
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
• 190 номеров для некурящих • Рядом с пляжем • Бассейн • Chill out • Бар • Фитнес-центр • Сп…
€35,00 млн
Отель с видом на море, с бассейном, с тренажерным залом в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Отель с видом на море, с бассейном, с тренажерным залом
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Количество этажей 5
• 171 номер • Рядом с пляжем • 2 ресторана и бар/лаундж • Бассейн • Круглосуточный фитнес-це…
€35,00 млн
Realting.com
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