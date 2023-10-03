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Земельные участки с бассейном в Испании

15 объектов найдено
Земельные участки 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Torre del Mar, Испания
Земельные участки 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Torre del Mar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Проект Niza Homes представляет собой инвестиционную возможность для застройщиков недвижимост…
€320,000
Земельные участки 6 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом в San Pedro de Alcantara, Испания
Земельные участки 6 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
San Pedro de Alcantara, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 717 м²
Замечательный участок с проектом, расположенный в Гуадальмина-Баха, престижном жилом районе …
€2,00 млн
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с детской площадкой в l Alfas del Pi, Испания
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с детской площадкой
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 476 м²
В одном из самых эксклюзивных мест на Коста Брава, Ла Гавина, у подножия прекрасного пляжа С…
€2,20 млн
Земельные участки с бассейном, с подвалом в Union Hill-Novelty Hill, США
Земельные участки с бассейном, с подвалом
Union Hill-Novelty Hill, США
Земельные участки с разрешением на строительство, расположенные в районе Ла Майрэна, …
€547,000
Земельные участки с бассейном, с видом на город, с тренажерным залом в Sant Joan de Palamos, Испания
Земельные участки с бассейном, с видом на город, с тренажерным залом
Sant Joan de Palamos, Испания
Земельный участок под строительство дома, Паламос, Коста Брава, Испания. Продается земельны…
€535,000
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с видом на город в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с видом на город
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство площадью 504 м2, с которого открывается вид на…
€570,000
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом в Sant Antoni de Calonge, Испания
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом
Sant Antoni de Calonge, Испания
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Сан Даниэль в пешей доступности до…
€290,000
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом в Lower Emporda, Испания
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом
Lower Emporda, Испания
Продается земельный участок в тихом и зеленом районе Монт-Рас в пешей доступности до моря, м…
€300,000
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
ОписаниеПредлагаем Вашему вниманию лучший земельный участок в Altea Hills площадью 5345 кв.м…
€2,41 млн
Земельные участки 75 спален с бассейном в Валенсия, Испания
Земельные участки 75 спален с бассейном
Валенсия, Испания
Комнаты 75
Площадь 3 000 м²
Продаётся большой земельный участок под строительства жилого комплекса класса "люкс",…
€1,95 млн
Земельные участки с бассейном, с подвалом в Union Hill-Novelty Hill, США
Земельные участки с бассейном, с подвалом
Union Hill-Novelty Hill, США
Земельные участки с разрешением на строительство, расположенные в районе Ла Майрэна, М…
€547,000
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с бассейном в Испания, Испания
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с бассейном
Испания, Испания
Площадь 400 м²
Предлагается на продажу участок ,удобно распаложенный в Кальпе, с удивительным видом на …
€600,000
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с бассейном в Испания, Испания
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с бассейном
Испания, Испания
Предлагается вашему вниманию участок в эксклюзивном комплексе с круглосуточной охраной и…
€700,000
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Провинция Аликанте, Испания
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Провинция Аликанте, Испания
Дейстующий отель на побережье Средиземного моря в Гандии - северной жемчужине Коста-Бл…
€500,000
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество этажей 2
Живописные виды на море, открывающиеся с этих участков, являются визитной карточкой побереж…
€841,000
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