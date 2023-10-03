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Испания
Земельные участки
Земельные участки
Земельные участки с видом на море в Испании
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89 объектов найдено
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Земельные участки 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Torre del Mar, Испания
2
3
150 м²
Проект Niza Homes представляет собой инвестиционную возможность для застройщиков недвижимост…
€320,000
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Земельные участки с видом на море, с гаражом, с видом на горы
Estepona, Испания
500 м²
Откройте для себя этот невероятный участок площадью 2957 кв. м. на продажу, идеально подходя…
€875,000
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Земельные участки с видом на море, с гаражом, с видом на горы
Estepona, Испания
500 м²
Представляем вам эксклюзивный участок площадью 2333 кв. м. на продажу, который предоставляет…
€1,50 млн
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Земельные участки 1 комната у моря
Orihuela, Испания
1
1
900 м²
Предлагаем участок под застройку площадью 900 кв.м. в городе Dehesa de Campoamor , южная сто…
€495,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Benalmadena, Испания
1 981 м²
Земельные Участки 2000 кв.м. под Строительство Вилл в Бенальмадене, Коста-дель-Соль Участки …
€363,000
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Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
Benalmadena, Испания
802 м²
Земельный Участок с Видом на Море в Бенальмадене с Подведенной Водой и Электричеством Участо…
€315,000
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Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
178 820 м²
Огромный Земельный Участок для Инвестиций в Эксклюзивном Районе Михаса Участок расположен в …
€13,95 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
15 399 м²
2
Земельный Участок под Жилую Застройку в Охене для Выгодных Инвестиций Земля под жилую застро…
€6,45 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
703 м²
Городской Участок в Михасе Рядом с Пляжем и Полями для Гольфа Михас – один из самых известны…
€125,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
825 м²
Большой Участок Земли под Застройку с Видом на Море в Михасе, Коста-дель-Соль Михас – один и…
€190,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
Фуэнхирола, Испания
603 м²
Земельный Участок с Видом на Море в Бенальмадене Бенальмадена – известный город на Коста-дел…
€298,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Кальпе, Испания
250 м²
Угловой Участок в Шаговой Доступности от Пляжа в Кальпе, Коста-Бланка Земельный участок расп…
€225,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
811 м²
2
Земля под Жилую Застройку в Малонаселенном Месте в Михасе Участки расположены в муниципалите…
€440,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с c ремонтом
el Castell de Guadalest, Испания
390 м²
2
Участок под Жилую Застройку с Панорамным Видом в Гуадалесте, Аликанте, Коста-Бланка Данный у…
€410,000
Рекомендовать
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
ОписаниеПродажа земельного участка в Альтее, провинция Аликанте – 2300 кв.м. за 149.000 €, 6…
€149,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с услугами управляющей компании
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 240 м²
Продаются два смежных земельных участка, с великолепным видом на море, расположенных в урбан…
€185,000
Рекомендовать
Земельные участки 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
4
255 м²
2
Предлагаем участок земли площадью 703 кв.м.Участок продается с готовым согласованным проекто…
€367,500
Рекомендовать
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с close to amenities
Altea, Испания
ОписаниеЗемельный участок на продажу в Альтеа!Цена: 350 000 евроПлощадь участка: 1 520 м2.Эт…
€350,000
Рекомендовать
Земельные участки с садом, у моря, с полем для гольфа
Serrania, Испания
Residential plot with the project for 3 townhouses and building license paid. SEA VIEWS and …
€1,35 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с подвалом, с личным бассейном
Dehesa de Campoamor, Испания
Большой участок рядом с морем на продажу в Кабо Роиг, Ориуэла Коста. Этот участок расп…
€1,90 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Бенидорм, Испания
Продаётся земля под застройку в Бенидорме в районе 1ª Linea. Общая площадь 0.00 м2, участок …
€38,00 млн
Рекомендовать
Земельные участки с садом, у моря, с полем для гольфа
Benahavis, Испания
Привлекательный участок (№ 22) с ВИДОМ НА МОРЕ. Эксклюзивный жилой район Мадроньяль. Ворота …
€490,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с детской площадкой
Tossa de Mar, Испания
469 м²
Продается земельный участок площадью 469 м2 под строительство дома, расположенный в очень ти…
€80,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с детской площадкой
l Alfas del Pi, Испания
476 м²
В одном из самых эксклюзивных мест на Коста Брава, Ла Гавина, у подножия прекрасного пляжа С…
€2,20 млн
Рекомендовать
Земельные участки с садом, у моря, с полем для гольфа
Serrania, Испания
Residential plot with the project to build 3 villas (600m² each) in Marbella center, walking…
€1,05 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Begur, Испания
350 м²
Великолепная земля, расположенная в Бегуре, между бухтами Айгуафреда и Са Туна. Расположен н…
€105,31 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
960 м²
Set of 5 building plots 360m from the bay of “Sa Conca” (S’agaró). Currently there are 3 plo…
€1,15 млн
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Земельные участки с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
1 600 м²
Фантастический участок с видом на море в эксклюзивной урбанизации Мас Ноу. Площадь 1600м2 по…
€195,000
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Земельные участки у моря
Orihuela, Испания
Предлагаем участок площадью 368 кв.м. в Ориуэла Коста. Расположен на второй линии от моря в …
€1,04 млн
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Земельные участки с видом на море, с Proximity to the sea
Sant Pol de Mar, Испания
4 м²
18 га земельного участка в туристическом городке Сан Поль де Мар на побережье Коста Брава с…
€25,00 млн
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