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Земельные участки с видом на горы в Испании

33 объекта найдено
Земельные участки 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Torre del Mar, Испания
Земельные участки 2 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Torre del Mar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Проект Niza Homes представляет собой инвестиционную возможность для застройщиков недвижимост…
€320,000
Земельные участки с гаражом, с видом на горы, с личным бассейном в Estepona, Испания
Земельные участки с гаражом, с видом на горы, с личным бассейном
Estepona, Испания
Площадь 600 м²
Представляем вам эксклюзивный участок площадью 4124 кв. м. на продажу, идеально подходящий д…
€695,000
Земельные участки с видом на море, с гаражом, с видом на горы в Estepona, Испания
Земельные участки с видом на море, с гаражом, с видом на горы
Estepona, Испания
Площадь 500 м²
Откройте для себя этот невероятный участок площадью 2957 кв. м. на продажу, идеально подходя…
€875,000
Земельные участки с видом на море, с гаражом, с видом на горы в Estepona, Испания
Земельные участки с видом на море, с гаражом, с видом на горы
Estepona, Испания
Площадь 500 м²
Представляем вам эксклюзивный участок площадью 2333 кв. м. на продажу, который предоставляет…
€1,50 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом в Benalmadena, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Benalmadena, Испания
Площадь 1 981 м²
Земельные Участки 2000 кв.м. под Строительство Вилл в Бенальмадене, Коста-дель-Соль Участки …
€363,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом в Mijas, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
Площадь 178 820 м²
Огромный Земельный Участок для Инвестиций в Эксклюзивном Районе Михаса Участок расположен в …
€13,95 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом в Mijas, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
Площадь 15 399 м²
Количество этажей 2
Земельный Участок под Жилую Застройку в Охене для Выгодных Инвестиций Земля под жилую застро…
€6,45 млн
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом в Mijas, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
Площадь 703 м²
Городской Участок в Михасе Рядом с Пляжем и Полями для Гольфа Михас – один из самых известны…
€125,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом в Mijas, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
Площадь 825 м²
Большой Участок Земли под Застройку с Видом на Море в Михасе, Коста-дель-Соль Михас – один и…
€190,000
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом в Alhaurin de la Torre, Испания
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом
Alhaurin de la Torre, Испания
Площадь 2 000 м²
Отличный Земельный Участок для Строительства Виллы в Алаурин-де-ла-Торре Алаурин-де-ла-Торре…
€145,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом в Кальпе, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Кальпе, Испания
Площадь 250 м²
Угловой Участок в Шаговой Доступности от Пляжа в Кальпе, Коста-Бланка Земельный участок расп…
€225,000
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом в Mijas, Испания
Земельные участки с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
Площадь 602 м²
Количество этажей 3
Городские Участки с Высоким Коэффициентом Застройки Рядом с Гольф-Курортом в Михасе Предлага…
€169,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом в Mijas, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с c ремонтом
Mijas, Испания
Площадь 811 м²
Количество этажей 2
Земля под Жилую Застройку в Малонаселенном Месте в Михасе Участки расположены в муниципалите…
€440,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с услугами управляющей компании в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с услугами управляющей компании
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Площадь 1 240 м²
Продаются два смежных земельных участка, с великолепным видом на море, расположенных в урбан…
€185,000
Земельные участки с видом на горы, с Airport less than 1 hour drive, с Close to all amenities в Orihuela, Испания
Земельные участки с видом на горы, с Airport less than 1 hour drive, с Close to all amenities
Orihuela, Испания
Этот участок площадью 2300 м2 на окраине Бенехусара между Аликанте и Мурсией расположен в оч…
€84,000
Земельные участки с видом на горы в Catral, Испания
Земельные участки с видом на горы
Catral, Испания
Участок 13 549 м2 в Катрале (Аликанте) в окружении домов, хорошо связан с шоссе, возможность…
€126,000
Земельные участки с видом на горы, с полем для гольфа, рядом с магазинами в el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Земельные участки с видом на горы, с полем для гольфа, рядом с магазинами
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Участок 12 000 м2 с возможностью строительства, у подножия дороги из Ондон-де-лас-Ньевес в О…
€65,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с детской площадкой в Tossa de Mar, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с детской площадкой
Tossa de Mar, Испания
Площадь 469 м²
Продается земельный участок площадью 469 м2 под строительство дома, расположенный в очень ти…
€80,000
Земельные участки 3 спальни с видом на горы, с Airport less than 30 minutes drive, с Seaview frontal в Crevillent, Испания
Земельные участки 3 спальни с видом на горы, с Airport less than 30 minutes drive, с Seaview frontal
Crevillent, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Очень красиво расположен строительный участок 16000 м2 с видом на горы и море. …
€119,900
Земельные участки с видом на горы, с Quiet location, с Airport less than 30 minutes drive в Mutxamel, Испания
Земельные участки с видом на горы, с Quiet location, с Airport less than 30 minutes drive
Mutxamel, Испания
Площадь 2 300 м²
Строительный участок площадью 2300 м² в городе Тангел недалеко от Аликанте . Тихое место с в…
€259,822
Земельные участки 6 спален с видом на море, с гаражом, с видом на горы в San Roque, Испания
Земельные участки 6 спален с видом на море, с гаражом, с видом на горы
San Roque, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 314 м²
На улице Маравильяс, в самой высокой точке в ​​La Reserva de Sotogrande, рядом с натуральной…
€1,000,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Serra Brava, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Serra Brava, Испания
Продается земля площадью 1045 м2 под строительство дома, расположенная в урбанизации Serra B…
€120,000
Земельные участки с видом на горы в Serra Brava, Испания
Земельные участки с видом на горы
Serra Brava, Испания
Продается земельный участок под строительство дома в престижной и утопающей в зелени урбаниз…
€145,000
Земельные участки с видом на горы, с услугами управляющей компании, с рестораном в Santa Cristina d Aro, Испания
Земельные участки с видом на горы, с услугами управляющей компании, с рестораном
Santa Cristina d Aro, Испания
Продается земельный участок под строительство площадью 2096 м2, находящийся в тихой и зелено…
€250,000
Земельные участки с видом на горы в Santa Cristina d Aro, Испания
Земельные участки с видом на горы
Santa Cristina d Aro, Испания
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Mas Palli, муниципалитет Калонже, …
€150,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство загородного дома в спокойной и утопающей в зел…
€250,000
Земельные участки с видом на горы в Испания, Испания
Земельные участки с видом на горы
Испания, Испания
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Mas Palli, муниципалитет Калонже, …
€750,000
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом в Sant Antoni de Calonge, Испания
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом
Sant Antoni de Calonge, Испания
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Сан Даниэль в пешей доступности до…
€290,000
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом в Lower Emporda, Испания
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом
Lower Emporda, Испания
Продается земельный участок в тихом и зеленом районе Монт-Рас в пешей доступности до моря, м…
€300,000
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с тренажерным залом в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с тренажерным залом
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Продается земельный участок под строительство дома, с которого открывается великолепный вид …
€800,000
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