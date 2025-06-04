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Виллы с террасой в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

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2 объекта найдено
Вилла в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 356 м²
$1,09 млн
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Вилла в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
A fantastic Villa in Villajoyosa. This villa is in a very desirable neighborhood in Villaj…
$756,782
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Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
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