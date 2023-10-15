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Виллы с видом на море в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальни у моря, с ванной, с личным бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни у моря, с ванной, с личным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Виллы на продажу в Вильяхойоса, Коста Бланка 3 независимых дома с 2 парковочными местами на …
€685,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 356 м²
€1,10 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 208 м²
Вилла в Финестрате, к клубам для гольфа 4400 м - PG1110244 5 спален, 4 ванные комнаты. Ковро…
€640,640
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 217 м²
VIP Class VIlla in Finestrat - PG1110240 5 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь коврика: 217 м…
€654,974
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