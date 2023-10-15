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Таунхаусы с видом на море в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

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6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
€650,000
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 80 m2.Garden: 58 m2, 2 terraces: 65 m2.Orientation - south.New …
€294,000
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Современный Новый таунхаус в Вильяхойоса, Коста Бланка, Испания - QUA8647 2 спальни, 3 ванны…
€312,500
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Роскошный таунхаус в Villajoyosa, до пляжа 170 м - QUA8646 3 спальни, 4 ванные комнаты. Ковр…
€485,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с ванной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
€325,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
€380,000
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