Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. la Vila Joiosa Villajoyosa

Жильё с бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания

квартиры
179
дома
65
3 объекта найдено
Квартира 2 спальни с бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Здание находится всего в 15 минутах ходьбы от пляжа Поньенте, в десяти минутах от торговых …
€305,900
Квартира 2 спальни с бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Площадь 176 м²
Дуплекс G 176 м2- терраса 78 m2 385.000 €Этот современный двухуровневый пентхаус, являющийс…
€385,000
Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видом на море в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видом на море
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 4
Продаётся уютный дом с панорамным видом на море в Испании, Коста Бланка, Аликанте. Дом пос…
€530,000
Realting.com
Перейти